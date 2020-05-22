البرتغال تعتمد 9 ملاعب لاستئناف الدوري

كشفت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم أن تسعة ملاعب حصلت على الضوء الأخضر لاستضافة المباريات عند استئناف المسابقة بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت رابطة دوري الأضواء في البرتغال أن الملاعب اجتازت الاختبارات مؤكدة بأن ستة ملاعب أخرى تحتاج إلى التحسين وستخضع لجولة تفتيشية من اللجنة المكونة من اتحاد الكرة البرتغالي.

وحصلت ملاعب بورتو وسبورتينغ لشبونة وفيتوريا غيماريش وتونديلا وماريتيمو وبورتيمونينسي وبراغا على الضوء الأخضر إضافة إلى مركز التدريب الخاص بالمنتخب الوطني في العاصمة لشبونة والذي ستقام عليه بعض المباريات خلال باقي الموسم، كما لم تقدم أربعة أندية أخرى من أصل 18 فريقاً في الدوري ملاعبها للتفتيش.

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