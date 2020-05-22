رابطة البريمرليغ “تعطي الإذن” لبيع نيوكاسل

ذكرت صحيفة ذا صن أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت على بيع نادي نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي مقابل ثلاثمائة مليون جنيه إسترليني خلال الفترة المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة البريمرليغ منحت الإذن والضوء الأخضر لأماندا ستافيلي التي تتفاوض باسم صندوق الاستثمار السعودي وستحصل على نسبة من النادي بحسب الصحيفة للبدء في عملية شراء نادي نيوكاسل والبدء في تحويل الأموال لإبرام الصفقة المرتقبة.

ومن المتوقع إعلان صفقة شراء نادي نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي في الأول من يونيو المقبل وذلك بعد فرز الأوراق والأموال حيث سيحصل الملاك الجدد على نسبة تصل إلى ثمانين في المائة من ملكية النادي على أن تملك أماندا ستافيلي على عشرة في المائة والأخوين سيمون وديفيد روبين على نفس النسبة.

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