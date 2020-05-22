هيئة الرياضة تجتمع لمتابعة قرار تعليق الأنشطة

ذكرت الصفحة الرسمية لهيئة الشباب والرياضة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن اللجنة المكلفة بمتابعة تعليق الأنشطة الرياضية اجتمعت بحضور رئيسها حسين البوسيفي بمقر ديوان الهيئة.

وركز الاجتماع على مناقشة جملة من المواضيع من أهمها متابعة تنفيذ قرار الإيقاف بالمناطق عن طريق فروع الهيئة ومكاتبها في مختلف المدن الليبية.

وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على متابعة الأندية الرياضية ميدانيا ومحاسبة المخالفين مع فترة تمديد الحظر.

يشار إلى أن الهيئة العامة للشباب والرياضة قد أصدرت قرارا شهر مارس الماضي يقضي بتعليق الأنشطة الرياضية إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

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