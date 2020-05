ويليان يوافق على الاستمرار مع تشيلسي

كشفت صحيفة ميرور أن البرازيلي ويليان نجم فريق تشيلسي أعلن عن موقفه من الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري على الرغم من نهاية عقده في نهاية يونيو المقبل.

وأخطر النجم البرازيلي إدارة البلوز بأنه مستعد للاستمرار مع الفريق لحين انتهاء الموسم في أي وقت من الأوقات حتى وإن كان عقده منتهياً بصورة قانونية، ويعد موسم ويليان هو الأخير داخل ملعب ستامفورد بريدج ولا ينوي التمديد لموسم آخر.

ومن المتوقع أن يستكمل موسم الدوري الإنجليزي في يونيو المقبل ويمتد حتى يوليو أو أغسطس القادم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد سمح للأندية بتجديد عقود لاعبيها التي ستنتهي في يونيو المقبل بصورة أوتوماتيكية حتى ختام الموسم الكروي الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

