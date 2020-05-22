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هيرتا برلين يقسو على يونيون في منافسات البوندسليغا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح هيرتا برلين في تحقيق الفوز على حساب يونيون برلين برباعية نظيفة في إطار الجولة الــ27 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وتمكن البوسني فيداد إيبيسفيتش من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 51 بينما أضاف البلجيكي دودي الهدف الثاني في الدقيقة 77 ونجح البرازيلي ماتيوس كونيا في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 52 بينما اختتم البلجيكي ديدريك بوياتا المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 61.

ورفع هيرتا برلين رصيده للنقطة 34 بتحقيقه فوزه الثاني على التوالي في المركز العاشر بينما تجمد رصيد يونيون عند 30 نقطة في الترتيب 12.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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