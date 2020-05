تعتقد لاعبة التنس الألمانية جوليا جورجيس أنه لن تكون هناك بطولات التنس هذا العام.

وقالت جورجيس /31 عاما لعدد اليوم السبت لصحيفة “سود دويتشة تسايتونج” :”سأضع هذه الطريقة نحن بالكامل رياضة دولية يلتقي فيها لاعبون ولاعبات من كافة البلدان. بشكل طبيعي ومنطقي وبالنظر لحرية السفر سأكون متفاجئة إذا أقيمت أي بطولة هذا العام”.

وأضافت اللاعبة التي تعيش في ريجنسبورج :”هذا رأيي الشخصي. لهذا السبب أنا مرتاحة هنا نسبيا.سنحصل على أشعار في وقت ما عندما تبدأ المنافسات”.

وبسبب وباء فيروس كورونا، توقف موسم التنس منذ مطلع مارس وسيستمر هذا التوقف على الأقل حتى منتصف يوليو المقبل . ويعد تمديد فترة التوقف أكثر أمنا. كما أن هناك مناقشات عن إقامة البطولات بدون جمهور.

وقالت جورجيس :”يساهم المتفرجون كثيرا في لعبة التنس. الأجواء تكون مبنية على الانفعالات والعواطف، ولكن يمكنني تخيلها لفترة قصيرة. ولكن إقامة المباريات بدون جمهور لا يجب اعتباره حلا دائما”.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post الألمانية جورجيس تعتّقد تأجيل بطولات التنس هذا العام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا