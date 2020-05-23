بتتويج الأفريقي اختتام بطولة الراحل رابح عبدالحميد للكرة المصغرة

اختتم اتحاد المنطقة الأولى للكرة المصغرة بطولة المرحوم رابح عبدالحميد التي أقيمت في منطقة عين مارة طيلة أيام شهر رمضان.

وجمعت المباراة النهائية للبطولة فريقي الأفريقي والصفاء ب وانتهت لصالح الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين ليتوج بلقب البطولة.

وانتهت المنافسات بحفل تكريم بسيط للفريق الفائز والفرق المشاركة كذلك من شارك في نجاح هذا الحدث الرياضي الذي نظم بمجهودات ذاتية من قبل اتحاد المنطقة الأولى للكرة المصغرة.

وتعد ليبيا من بين أكثر الدول العربية والأفريقية المهتمة بكرة القدم المصغرة حيث سبق لها تنظيم نهائيات كأس أمم أفريقيا قبل عام ونصف في العاصمة طرابلس.

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