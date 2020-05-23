رابطة اللاعبين الإيطاليين تحتج على خفض الرواتب

احتجت رابطة لاعبي كرة القدم في إيطاليا على القواعد والضوابط الجديدة والتي وضعها الاتحاد الإيطالي وتسمح بخفض الرواتب وأن يستمر قبولها حتى الموسم المقبل.

وقال رئيس رابطة اللاعبين داميانو توماسي إنه لا يمكن للأندية أن تدخل الموسم الجديد رغم أنها دفعت للعاملين راتب شهر واحد بين مارس الماضي ويونيو المقبل واصفاً القرار بغير المقبول، وأفادت الرابطة بأن اللاعبين ورابطة المدربين ستواصل اعتراضها على الإجراء الذي تم تمريره خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الإيطالي يوم الأربعاء .

ويتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن رواتب شهري مارس وأبريل والتي لم يدفعها عدد من الأندية بعد توقف نشاط كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا .

وتقترح رابطة اللاعبين أن تبنى قواعد لتحقيق تسوية عامة بدلاً من إثارة دعاوى واسعة النطاق قبل اجتماع الحكومة الإيطالية مع مسؤولي ومسيري اتحاد كرة القدم في إيطاليا الخميس المقبل لاتخاذ قرار استئناف الموسم.

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