بايرن ميونيخ يحسم بقاء كوتينيو

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغيه انتهاء صلاحية بند أحقية شراء النجم البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة.

وأوضح رومينيغيه في تصريحات لمجلة دير شبيغل بأن إدارة النادي البافاري لن تنفذ خيار أحقية شراء كوتينيو من بداية الميركاتو الجاري ليعلن انتهاء صلاحية هذا البند في عقد الإعارة الذي انضم به اللاعب البرازيلي من برشلونة، كما أشار إلى أن البايرن يقوم في الوقت الحالي بالتخطيط الداخلي على المستوى المالي .

ولم يصل كوتينيو إلى مستوى التوقعات مع الفريق البافاري حيث لعب 32 مباراة في جميع المسابقات مسجلاً 9 أهداف وصنع 8 كما أجرى عملية جراحية في أبريل الماضي ولن يشارك مع الفريق حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

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