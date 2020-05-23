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في انتظار قرار الحكومة.. رابطة الدوري السلوفاكي تقرر عودة المنافسات

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت رابطة الدوري السلوفاكي لكرة القدم أنها قررت استئناف المنافسات في 13 من شهر يونيو القادم حال قررت الحكومة الموافقة على ذلك.

وأصدرت رابطة الدوري بيانا قالت فيه إنها ستقلص من عدد الجولات المتبقية وفي الوقت ذاته لن تتخلى عن آلية الهبوط لدوري الدرجة الأدنى.

ولم ترد الحكومة السلوفاكية حتى الآن على مسودة الاستئناف المقدمة من قبل الرابطة ومن ضمنها الإجراءات الاحترازية التي تضمن عودة المنافسات.

وتوقف الدوري السلوفاكي في شهر مارس الماضي إجباريا عقب تفشي فيروس كورونا وكان جدول الترتيب العام يشير إلى صدارة فريق سلوفان براتيسلافا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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