بمناسبة العيد.. الأهلي بنغازي يرصد مكافآت مالية للاعبيه

ذكرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن إدارة النادي قامت بتقديم مكافآت مالية للاعبي النادي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشارت الصفحة الرسمية للنادي أيضا إلى أن التكلفة الإجمالية للمكافآت قد كلفت خزينة النادي حوالي 200 ألف دينار ليبي.

وكانت إدارة الأهلي بنغازي قد قامت شهر مارس الماضي بتعليق النشاط الرياضي وإيقاف التدريبات في كافة الألعاب حتى إشعار آخر للحفاظ على صحة اللاعبين ورواد النادي من خطر فيروس كورونا.

كما اجتمع مجلس إدارة النادي في المدة الماضية وناقش جملة من المواضيع أبرزها استحداث بعض الأكاديميات الرياضية للفئات السنية.

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