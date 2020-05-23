اخبار الرياضة

رسمياً وبعد طول انتظار.. الإعلان عن موعد استئناف الليغا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عودة منافسات الدوري الإسباني بشكل رسمي بداية من الثامن من يونيو المقبل .

وأوضح سانشيز في تصريحاته التي أبرزتها صحيفة ماركا بأن البلاد قامت بما يجب لمواجهة فيروس كورونا والآن ستُفتح أفاقاً جديدة أمام الجميع، وأضاف رئيس الوزراء بأن الوقت قد حان لعودة الأنشطة الرياضية في البلاد والمسابقات وأولها منافسات الليغا انطلاقاً من الثامن من يونيو المقبل .

وبدأت أندية الليغا في إجراء التدريبات بشكل فردي إلا أن بعض الفرق لم تنجح حتى الآن في عودة التمارين الجماعية في انتظار الحصول على موافقة رسمية من وزارة الصحة .

ومن المتوقع أن تستأنف مباريات الليغا في الجولة الثامنة والعشرين بمواجهة ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس على ملعب رامون سانشيز بيثخوان .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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