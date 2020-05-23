رسمياً وبعد طول انتظار.. الإعلان عن موعد استئناف الليغا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عودة منافسات الدوري الإسباني بشكل رسمي بداية من الثامن من يونيو المقبل .

وأوضح سانشيز في تصريحاته التي أبرزتها صحيفة ماركا بأن البلاد قامت بما يجب لمواجهة فيروس كورونا والآن ستُفتح أفاقاً جديدة أمام الجميع، وأضاف رئيس الوزراء بأن الوقت قد حان لعودة الأنشطة الرياضية في البلاد والمسابقات وأولها منافسات الليغا انطلاقاً من الثامن من يونيو المقبل .

وبدأت أندية الليغا في إجراء التدريبات بشكل فردي إلا أن بعض الفرق لم تنجح حتى الآن في عودة التمارين الجماعية في انتظار الحصول على موافقة رسمية من وزارة الصحة .

ومن المتوقع أن تستأنف مباريات الليغا في الجولة الثامنة والعشرين بمواجهة ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس على ملعب رامون سانشيز بيثخوان .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية