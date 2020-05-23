اجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد العربي للكاراتيه للموسم الرياضي 2020

جدة 23 مايو 2020 (وال)- عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد العربي للكاراتيه للموسم الرياضي 2020 م “عن بعد”، بسبب مخاوف من انتشار فيروس “كورونا”.

هذا وقد عقد الاجتماع “عن بعد”، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي اللواء ناصر الرزوقي، ورئيس الاتحاد البحر الأبيض المتوسط بشير الشريف، ورئيس الاتحاد العربي الدكتور إبراهيم القناص، ونواب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي.

وتركز الاجتماع مناقشة أجندة وبرامج الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2020 م، بينها :

2 . دورة مدربين للكومتيه.

3 . دورة حكام كاتا.

4 . دورة حكام كومتيه.

5 . دورة المرأة.

6 . دورة الإدارة الرياضية.

7 . دورة للطب الرياضي.

8 . إصدار صحفية إلكترونية للاتحاد.

9 . دورة الإعداد البدني. (وال- جدة) ر ع/ ر ت

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