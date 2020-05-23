اخبار الرياضة

دورتموند يواصل نتائجه الإيجابية في البوندسليغا

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل بروسيا دورتموند عروضه القوية بعدما عاد بنقاط المباراة الثلاث أمام مضيفه فولفسبورغ بفوزه عليه بهدفين دون مقابل والتي احتضنها ملعب فولكسفاجن أرينا ضمن الأسبوع 27 من البوندسليغا.

وتكفل البرتغالي المتألق في الفترة الأخيرة رافائيل غويريرو بافتتاح أهداف المباراة في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، ليحتاج الضيوف حتى الدقائق الـ12 الأخيرة لإحراز الهدف الثاني عبر المغربي أشرف حكيمي.

وبذلك رفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة في وصافة الترتيب، فيما توقف فولفسبورغ عند 39 نقطة في المركز السادس في البوندسليغا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك