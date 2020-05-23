دورتموند يواصل نتائجه الإيجابية في البوندسليغا

واصل بروسيا دورتموند عروضه القوية بعدما عاد بنقاط المباراة الثلاث أمام مضيفه فولفسبورغ بفوزه عليه بهدفين دون مقابل والتي احتضنها ملعب فولكسفاجن أرينا ضمن الأسبوع 27 من البوندسليغا.

وتكفل البرتغالي المتألق في الفترة الأخيرة رافائيل غويريرو بافتتاح أهداف المباراة في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، ليحتاج الضيوف حتى الدقائق الـ12 الأخيرة لإحراز الهدف الثاني عبر المغربي أشرف حكيمي.

وبذلك رفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة في وصافة الترتيب، فيما توقف فولفسبورغ عند 39 نقطة في المركز السادس في البوندسليغا.

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