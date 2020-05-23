كورونا يُدخل “الشياطين الحمر” في أزمة مالية

تقرير 218

بدأ تأثير أزمة كورونا بالظهور على اقتصاد أكبر الأندية على مستوى العالم بصورة واضحة فبعد أكثر من شهرين على تعليق المنافسات الكروية في أوروبا أكدت إدارة الشياطين الحمر تراجعاً كبيراً على مستوى المداخيل والأرباح خلال المرحلة الأولى من أزمة كورونا.

ونشر مانشستر يونايتد بياناً رسمياً للحسابات المالية خلال الربع الأول مع العام الحالي والذي جاء بالتزامن مع الأزمة الراهنة، حيث أظهر تراجع مداخيل النادي بنسبة تصل إلى 19 في المائة أو مايعادل 30 مليون جنيه إسترليني عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب صحيفة “ذا صن” فإن مداخيل الشياطين الحمر توقفت عند 123.7 مليون جنيه إسترليني، فيما تراجعت الأرباح بنسبة 32 في المائة عن الموسم الماضي أو ما يعادل 13 مليون جنيه إسترليني.

وبخصوص حقوق النقل التلفزيوني فالأزمة العالمية وخلال الربع الأول من العام الجاري ضربت أوصال النادي الأغنى في إنجلترا في السنوات الأخيرة ووصلت خسائره إلى 27 مليون جنيه إسترليني عن العام الماضي بنسبة 51 في المائة.

وكان الارتفاع في ديون النادي الصافية والتي وصلت إلى 429 مليون جنيه إسترليني عن العام الماضي في حين انخفض مجموع الرواتب 15 مليون جنيه إسترليني بسبب تخليه عن عدد من لاعبيه وتقليص الرواتب بشكل تلقائي بسبب عدم التأهل لدوري الأبطال.

وأثرت هذه الخسائر في واحد من أغنى الأندية ليس في إنجلترا وبريطانيا فحسب وإنما على مستوى العالم في آخر 10 سنوات رغم التراجع الرياضي في الآونة الأخيرة، إلا أن أزمة كورونا قد تواصل التأثير الاقتصادي في المستقبل القريب.

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