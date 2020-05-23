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ليفركوزن يخطف المركز الثالث من مونشنغلادباخ

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم باير ليفركوزن مواجهة قمة الجولة أمام مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب بروسيا بارك في الأسبوع 17 من الدوري الألماني.

وافتتح النجم الواعد كاي هافيرتز أهداف المباراة في الدقيقة السابعة، إلا أن مهاجم أصحاب الأرض ماركوس تورام عدل النتيجة في الدقيقة 52، وعاد هافيرتز لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 58، واختتم سفين بيندر أهداف المباراة قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع باير ليفركوزن رصيده بعد هذا الفوز إلى 53 نقطة ليرتقي للمركز الثالث بصورة مؤقتة فيما توقف بروسيا مونشنغلادباخ عند 52 نقطة في المرتبة الرابعة مؤقتاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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