ليفركوزن يخطف المركز الثالث من مونشنغلادباخ

حسم باير ليفركوزن مواجهة قمة الجولة أمام مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب بروسيا بارك في الأسبوع 17 من الدوري الألماني.

وافتتح النجم الواعد كاي هافيرتز أهداف المباراة في الدقيقة السابعة، إلا أن مهاجم أصحاب الأرض ماركوس تورام عدل النتيجة في الدقيقة 52، وعاد هافيرتز لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 58، واختتم سفين بيندر أهداف المباراة قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع باير ليفركوزن رصيده بعد هذا الفوز إلى 53 نقطة ليرتقي للمركز الثالث بصورة مؤقتة فيما توقف بروسيا مونشنغلادباخ عند 52 نقطة في المرتبة الرابعة مؤقتاً.

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