اخبار الرياضة

الرعيض يشارك في الاجتماع الأول لإدارة الاتحاد العربي للكاراتية

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

شارك رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض في الاجتماع الأول لمجلس أدارة الاتحاد العربي، وجاءت مشاركة الرعيض بصفته نائب رئيس للاتحاد العربي للكاراتية .

وحضر الاجتماع الذي أجري عبر الإنترنت نائب رئيس الاتحاد الدولي اللواء ناصر الرزوقي، ورئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط بشير الشريف، ورئيس الاتحاد العربي دكتور إبراهيم القناص .

وتم خلال الاجتماع الموافقة على أجندة وبرامج الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2020 منها دورة مدربين للكاتاو دورة مدربين للكومتيه و دورة حكام كاتا و دورة حكام كومتيه و دورة المرأة و دورة الإدارة الرياضية و دورة للطب الرياضي .

كما تم الاتفاق على إصدار صحفية إلكترونية للاتحاد وإقامة دورة الإعداد البدني.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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