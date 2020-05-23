الرعيض يشارك في الاجتماع الأول لإدارة الاتحاد العربي للكاراتية

أخبار ليبيا 24 – خاص

شارك رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض في الاجتماع الأول لمجلس أدارة الاتحاد العربي، وجاءت مشاركة الرعيض بصفته نائب رئيس للاتحاد العربي للكاراتية .

وحضر الاجتماع الذي أجري عبر الإنترنت نائب رئيس الاتحاد الدولي اللواء ناصر الرزوقي، ورئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط بشير الشريف، ورئيس الاتحاد العربي دكتور إبراهيم القناص .

وتم خلال الاجتماع الموافقة على أجندة وبرامج الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2020 منها دورة مدربين للكاتاو دورة مدربين للكومتيه و دورة حكام كاتا و دورة حكام كومتيه و دورة المرأة و دورة الإدارة الرياضية و دورة للطب الرياضي .

كما تم الاتفاق على إصدار صحفية إلكترونية للاتحاد وإقامة دورة الإعداد البدني.

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