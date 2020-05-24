ازواوة تُكرّم اتحادية حكام بنغازي بمباراة استعراضية

أقام إداري المنتخب الوطني أحمد الجحاوي مهرجانا رياضيا خلال الأيام الماضية بمنطقة ازواوة البحيرة في مدينة بنغازي.

وتم تكريم اتحادية حكام كرة القدم في نهاية المهرجان وإقامة مباراة ودية جمعت فريقي الاتحادية وسكان المنطقة بمدرسة حنين وانتهت بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف مقابل خمسة.

وفي ختام المهرجان كرم الحكام وعدد من المدربين الذين أشرفوا على فرق الفئات السنية في الدوري وكل من تعاون في انجاح المهرجان الرياضي في شهر رمضان.

وتعتبر منطقة ازواوة من أكثر المناطق النشطة رياضيا في بنغازي في شهر رمضان بإقامة العديد من المباريات الاستعراضية.

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