بايرن ميونيخ يحافظ على صدارة البوندسليغا

احتفظ بايرن ميونيخ بفارق النقاط الأربع الذي يفصله عن أقرب مطارديه بروسيا دورتموند بعدما تغلب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لهدفين في الجولة السابعة والعشرين من البوندسليغا .

وافتتح لاعب الوسط ليون غوريتسكا أهداف المباراة في الدقيقة السابعة عشرة، ليضيف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والأربعين.

ومع انطلاق الشوط الثاني عزز روبيرت ليفاندوفسكي تقدم البايرن بالهدف الثاني، إلا أن فرانكفورت قلص الفارق بهدفين متتاليين عن طريق ماترن هنتيريجر لكن ألفونسو ديفيز استغل خطأً دفاعياً ليسجل الهدف الرابع للبافاري قبل أن يضيف الخامس بواسطة مدافع فرانكورت هنتيريجر في مرماه .

ورفع البايرن رصيده إلى إحدى وستين نقطة متقدماً على بروسيا دورتموند قبل مواجهتهما في الجولة المقبلة.

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