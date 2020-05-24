“رمز ميلانو” مهدد بالهدم

تقرير 218

بات ملعب سان سيرو أو جوزيبي مياتزا كما يحلو لقطبي ديربي ميلانو أن يطلقا عليه اسماً تاريخياً، مهدداً بالهدم، بعد أن وجدت هيئة التراث الإيطالية بأنه لا يمكن حمايته لأسباب تاريخية أو ثقافية وذلك من أجل بناء ملعب جديد بمواصفات حديثة.

وكشف عملاقا ميلانو تصور بناء الملعب الجديد لمدينة ميلانو التي تمتزج بين الحداثة والتاريخ في موقع ملعب السان سيرو في سبتمبر الماضي إلا أن الآراء انقسمت لدى السلطات المحلية حول المشروع الجديد أو تجديد الملعب التاريخي ليتم اللجوء وطلب رأي السلطات التراثية في البلاد.

واعتبرت دائرة لومبارديا التابعة لوزارة التراث الثقافي في تقريرها أن ملعب السان سيرو ليس له أهمية ثقافية كبرى ومستبعد من أحكام الحماية، وعلى الرغم بأن موافقة الهيئة التراثية ليس بالقرار النهائي إلا أنه سيفتح الباب أمام الناديين للعمل على البدء في مشروع المدينة الجديد والذي سيضفي طابعاً جديداً للمدينة وإقامة منطقة مخصصة للرياضة والتسوق والترفيه بنمط حديث هندسته مستوحاة من دومو ميلان بتكلفة إنشاء تصل إلى قرابة مليار وثلاثمائة مليون دولار.

وشهد الملعب تتويج قطبي ميلانو بعشرة كؤوس دوري أبطال أوروبا إضافة إلى عدد من البطولات الأخرى، وقد بات مهدداً بالإزالة كمقترح ربما يبصر النور بملعب جديد، أو بالصيانة التي ستغير معالمه وهو الأمر الذي سيلقى ترحيباً كبيراً من مناصري الفريقين الذين لا يأملون في فقدان تاريخ للمدينة اسمه السان سيرو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية