اخبار الرياضة

إيتو ضمن خيارات الأفريقي التونسي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن إدارة نادي الأفريقي التونسي تنوي التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني ونادي النجم الساحلي مهند ايتو.

وأضاف موقع ريميسا أيضا أن إيتو منفتح على البقاء مع نادي النجم الساحلي ولكن لديه بعض المطالب المالية وإن حدث اتفاق بين الطرفين فسيقوم بتجديد عقده حيث ستحسم الأمور خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعتبر لاعب المنتخب الوطني هدفا لعديد الأندية التونسية التي ترغب في التعاقد معه لما يملكه من تجربة كبيرة على الرغم من صغر سنه.

وعقب توقف الممتاز منذ عام احترف عدد كبير من اللاعبين في تونس وفي أندية كبيرة على غرار حمدو الهوني الذي يعد أبرزهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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