خطط بديلة لاستكمال موسم الدوري الإيطالي

تقرير 218

كشفت صحيفة لاريبوبليكا تطوراً جديداً بشأن استئناف منافسات الدوري الإيطالي بعد التوقف لأكثر من شهرين بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن رابطة أندية السيريا آ ستجتمع الثلاثاء المقبل لبحث الخطة البديلة في حالة عدم استكمال الموسم حتى نهايته بصورة طبيعية، وأوضحت التقارير بأن الاجتماع الذي ستعقده أندية الدوري سيتم عبر الفيديو وسيشارك فيه كل ممثلي أندية دوري الدرجة الأولى العشرين تمهيداً لطرح الاتفاق في اجتماع الحكومة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

ومن المتوقع بحسب الخطة الحالية عودة منافسات الدوري في الثالث عشر أو العشرين من يونيو المقبل وذلك وفقاً لضوابط البروتوكول الطبي الذي اعتمد في الأسبوع الجاري.

وذكر التقرير أن الخطة المقترحة البديلة تعتمد على مدى ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الأندية مجدداً، وأضافت لاريبوبليكا أن الخيار المطروح في الوقت الحالي هو خوض مواجهات فاصلة وذلك لتحديد هوية البطل والهابطين إلى الدرجة الثانية لكن هذا المقترح لا يحظى بموافقة كل الأندية إذ ترفض أندية تورينو وليتشي قبول الخطة “ب” والنظر في الخطط الأخرى لتحديد شكل الموسم.

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