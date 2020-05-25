بارما ينوي ضم الدولي الليبي أحمد بن علي

ذكر موقع توتو بيسكارا كالشيو أن نادي بارما يقترب من ضم اللاعب الليبي أحمد بن علي في الميركاتو في المقبل بعد نهاية عقده رفقة كوروتوني في شهر يونيو.

ولفت الموقع أيضا إلى أن اللاعب الليبي منفتح على خيار الانتقال إلى بارما الذي ينشط في الدرجة الأولى الإيطالي.

يشار إلى أن بن علي كان قد عاد إلى التدريبات قبل أسبوع رفقة فريقه الحالي كوروتوني بعد التوقف الإجباري الذي شل حركة كرة القدم على مستوى العالم منذ شهر مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا حيث تدور تكهنات عديدة عن عودة منافسات الدوري في القريب العاجل.

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