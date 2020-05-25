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بارما ينوي ضم الدولي الليبي أحمد بن علي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع توتو بيسكارا كالشيو أن نادي بارما يقترب من ضم اللاعب الليبي أحمد بن علي في الميركاتو في المقبل بعد نهاية عقده رفقة كوروتوني في شهر يونيو.

ولفت الموقع أيضا إلى أن اللاعب الليبي منفتح على خيار الانتقال إلى بارما الذي ينشط في الدرجة الأولى الإيطالي.

يشار إلى أن بن علي كان قد عاد إلى التدريبات قبل أسبوع رفقة فريقه الحالي كوروتوني بعد التوقف الإجباري الذي شل حركة كرة القدم على مستوى العالم منذ شهر مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا حيث تدور تكهنات عديدة عن عودة منافسات الدوري في القريب العاجل.
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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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