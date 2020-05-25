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الوفاق اجدابيا يحتفي بباقة من الشخصيات الرياضية المتميّزة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام مجلس إدارة ورابطة المشجعين بنادي الوفاق بمدينة اجدابيا حفل تكريم لعدد من الشخصيات الرياضية التي ساهمت قي تطوير الرياضة محليا.

وأقيمت الاحتفالية في ملعب الشهداء حيث منح المكرمون الخمسة درع الوفاق للتميز الرياضي، إذ تم تكريم الإعلامي صالح الفاخري رئيس اللجنة الاستشارية للقسم الرياضي براديو المستقبل وكذلك الأستاذ رفيق اطوير رئيس مجلس الإدارة بنادي الخليج إلى جانب كل من المعلق الرياضي علي يونس الجازوي.

كما تم تكريم بطل رياضة بناء الأجسام على مستوى مدينة اجدابيا عبد الكريم السعيطي إضافة إلى الرياضي الاستعراضي في كرة القدم فرج بورحيل. ويأتي هذا التكريم تقديرا لعطائهم في تطوير الرياضة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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