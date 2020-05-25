الوفاق اجدابيا يحتفي بباقة من الشخصيات الرياضية المتميّزة

أقام مجلس إدارة ورابطة المشجعين بنادي الوفاق بمدينة اجدابيا حفل تكريم لعدد من الشخصيات الرياضية التي ساهمت قي تطوير الرياضة محليا.

وأقيمت الاحتفالية في ملعب الشهداء حيث منح المكرمون الخمسة درع الوفاق للتميز الرياضي، إذ تم تكريم الإعلامي صالح الفاخري رئيس اللجنة الاستشارية للقسم الرياضي براديو المستقبل وكذلك الأستاذ رفيق اطوير رئيس مجلس الإدارة بنادي الخليج إلى جانب كل من المعلق الرياضي علي يونس الجازوي.

كما تم تكريم بطل رياضة بناء الأجسام على مستوى مدينة اجدابيا عبد الكريم السعيطي إضافة إلى الرياضي الاستعراضي في كرة القدم فرج بورحيل. ويأتي هذا التكريم تقديرا لعطائهم في تطوير الرياضة الليبية.

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