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الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ يعلن تفاصيل بطولة الظل الأولى

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تفاصيل بطولة الظل الأولى.

و ستشمل البطولة جميع الفئات براعم وناشئين وشبابا وكبارا من الجنسين ذكورا وإناثا ومن عمر السبع سنوات إلى ما فوق التسعة عشر عاما.
وقال الاتحاد الليبي أن التسجيل بدأ فعليا من يوم أمس الموافق الرابع والعشرين من مايو ويستمر إلى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، كما أعلن من خلال منشوره عن شروط وقوانين وقواعد المسابقة.

يذكر أن الاتحاد العربي قد نظم بطولة الظل الفترة الماضية وهي بطولة تقام عبر الإنترنت للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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