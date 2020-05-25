تواصل المباريات الاستعراضية في طرابلس حتى أول أيام العيد

تواصلت المباريات الاستعراضية حتى أول أيام عيد الفطر المبارك حيث التقى في منطقة الدريبي بالعاصمة طرابلس فريق أصدقاء نادر الربيعي أمام نظيره فريق خالد الربيعي.

مباراة الأشقاء التي احتضنها ملعب الحفرة في حي عشرين في منطقة الديربي انتهت لصالح فريق خالد الربيعي بنتيجة هدفين لهدف، خاصة أنه تمكن من افتتاح النتيجة عن طريق اللاعب أشرف التنوني.

لكن أصدقاء نادر تمكنوا من العودة بهدف اللاعب عمر المغربي والذي منح فريقهم التعادل لكن أصدقاء خالد الربيعي حسموا المباراة لصالحهم بإحراز الهدف الثاني لتنتهي المواجهة بنتيجة هدفين لهدف وسط حضور جماهير كبيرة من عشاق كرة القدم في المنطقة.

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