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افتتاح ملعب إشبيلية في بنغازي بمشاركة نجوم كرة القدم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتُتِح مساء الجمعة ملعب إشبيلية في مدينة بنغازي بحلته الجديدة بعد انتهاء أعمال الصيانة فيه تحت إشراف اللاعب الدولي أكرم الزوي المحترف في صفوف الفيصلي الأردني .

وشهد الافتتاح إقامة مباراة استعراضية ضمت نجوم كرة القدم الليبية منهم عبد السلام الشابي ومحمد البرداح وأحمد سعد وخليفة الماقني وخالد حسين ورافع العماري، وأٔدريس القطعاني وأسامة زقلام وصلاح الخضري وناجي المقرحي وعبد الرحمن العمامي وأحمد الزوي.

كما شارك فيها معتز المقيرحي وإدريس كبسة وعصام معمر، إضافة إلى رمزي الشريف ومحمد الفيتوري. وأدار المباراة الاستعراضية الحكم السابق أحمد الجروشي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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