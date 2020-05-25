افتتاح ملعب إشبيلية في بنغازي بمشاركة نجوم كرة القدم

افتُتِح مساء الجمعة ملعب إشبيلية في مدينة بنغازي بحلته الجديدة بعد انتهاء أعمال الصيانة فيه تحت إشراف اللاعب الدولي أكرم الزوي المحترف في صفوف الفيصلي الأردني .

وشهد الافتتاح إقامة مباراة استعراضية ضمت نجوم كرة القدم الليبية منهم عبد السلام الشابي ومحمد البرداح وأحمد سعد وخليفة الماقني وخالد حسين ورافع العماري، وأٔدريس القطعاني وأسامة زقلام وصلاح الخضري وناجي المقرحي وعبد الرحمن العمامي وأحمد الزوي.

كما شارك فيها معتز المقيرحي وإدريس كبسة وعصام معمر، إضافة إلى رمزي الشريف ومحمد الفيتوري. وأدار المباراة الاستعراضية الحكم السابق أحمد الجروشي.

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