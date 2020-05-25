التعادل الإيجابي يحسم مواجهة كولن ودوسلدورف

انتهت مباراة فريقي كولن وفورتونا دوسلدورف بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

وجاء الهدف لصالح فريق دوسلدورف في الدقيقة الحادية والأربعين عن طريق كينان كرامان وعزز ايريك تومي من تقدم فريقه في الدقيقة الحادية والستين.

وقلص موني موديست الفارق في الدقيقة الثامنة والثمانين بينما عدّل جون كوردوبا النتيجة في الدقيقة الحادية والتسعين.

ورفع هذا التعادل من رصيد كولن إلى النقطة الرابعة والثلاثين في المركز العاشر، ورصيد دوسلدورف للنقطة الرابعة والعشرين في الترتيب الثاني عشر.

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