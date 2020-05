أنباء سارة لدورتموند قبيل مواجهة البايرن

أكد مدرب بوروسيا دورتموند، لوسيان فافر، أن المدافع ماتس هوملز، ولاعب الوسط أكسيل فيتسل، سيكونان جاهزين للمشاركة في مباراة بايرن مونيخ، لحساب المرحلة الـ28 من الدوري الألماني.

وقال فافر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، عشية الموقعة المرتقبة: “أعتقد أن ماتس على ما يرام، شارك في 90 بالمئة من التدريبات، أما بالنسبة لفيتسل، فقد تدرب بالفعل مع الفريق، وهناك أمل في إمكانية تواجده في قائمة الفريق للمباراة” المقررة غدا الثلاثاء على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” .

وكان المدير الرياضي لنادي دورتموند، أعلن في وقت سابق، أن هوملز يعاني من مشاكل على مستوى وتر أخيل، في حين غاب فيتسل عن المباراتين الأخيرتين للفريق بسبب مشكلة في العضلات.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين اللذين يسعيان لمواصلة انتصاراتهما وتحقيق الفوز الثالث على التوالي منذ استئناف المنافسات التي توقفت لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وخصوص بوروسيا دورتموند، الذي يتطلع لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن البايرن، متصدر الدوري برصيد 61 نقطة.

