البدء بتركيب مدرجات ملعب أحمد البوسيفي في طرابلس

تواصل الهيئة العامة للشباب والرياضة اهتمامها بالبنية التحتية من خلال صيانة المرافق خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي بعد تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، باشرت إدارة المشروعات بالهيئة العامة للشباب والرياضة أعمال تركيب المدرجات الجانبية بملعب أحمد البوسيفي بالمدينة الرياضية طرابلس وستكون مدرجات الملعب جاهزة خلال الأيام المقبلة بحسب الهيئة.

وكان الملعب قد خضع الفترة الماضية لأعمال تطوير وصيانة أرضيته بينما يتم هذه الأيام إكمال صورته الحديثة بتركيب المدرجات ليكون جاهزا لاستقبال المنافسات حال استئنافها حيث يحتضن الملعب مباريات دوري الدرجة الثانية.

يُشار إلى أن الملعب يحمل اسم اللاعب أحمد مصطفى البوسيفي لاعب الاتحاد السابق، الذي يملك مسيرة كبيرة مع المنتخب الوطني والذي توفي عام 1989 بعدما أصيب بحمى الملاريا أثناء رحلة المنتخب لساحل العاج.

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