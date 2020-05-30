اخبار الرياضة

بعد إصابة زميله بكورونا.. السنوسي يواصل تدريباته المنفردة

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل اللاعب الدولي المحترف في صفوف العربي الكويتي السنوسي الهادي تدريباته اليومية بشكل منفرد منذ أكثر من شهرين خاصة مع إعلان دولة الكويت فرض حظر شامل بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها.

وأكد نادي العربي الكويتي إصابة نجمه وليد البريكي، بفيروس كورونا ليكون بالتالي أول لاعب في الدوري الكويتي يصاب بالفيروس، حيث نشر نادي العربي الخبر في تغريدة له على تويتر.

وستؤجل إصابة البريكي انطلاق الدوري الذي كان مقررا في أغسطس المقبل، ويذكر أن السنوسي الهادي كان قد انضم إلى العربي الكويتي في شهر ديسمبر الماضي وقدم الدولي الليبي مستويات كبيرة خلال الجولات الأولى من الدوري قبل فترة التوقف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك