بعد إصابة زميله بكورونا.. السنوسي يواصل تدريباته المنفردة

يواصل اللاعب الدولي المحترف في صفوف العربي الكويتي السنوسي الهادي تدريباته اليومية بشكل منفرد منذ أكثر من شهرين خاصة مع إعلان دولة الكويت فرض حظر شامل بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها.

وأكد نادي العربي الكويتي إصابة نجمه وليد البريكي، بفيروس كورونا ليكون بالتالي أول لاعب في الدوري الكويتي يصاب بالفيروس، حيث نشر نادي العربي الخبر في تغريدة له على تويتر.

وستؤجل إصابة البريكي انطلاق الدوري الذي كان مقررا في أغسطس المقبل، ويذكر أن السنوسي الهادي كان قد انضم إلى العربي الكويتي في شهر ديسمبر الماضي وقدم الدولي الليبي مستويات كبيرة خلال الجولات الأولى من الدوري قبل فترة التوقف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية