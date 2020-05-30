اخبار الرياضة

بأجواء حماسية.. مدرسة قرطبة تنظم بطولة ودية في بنغازي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت مدرسة قرطبة في مدينة بنغازي بطولة ودية لفئة الناشئين بمشاركة فرق أندية النصر والتحدي والنجمة وفريق الأكاديمية بالإضافة لفريق مدرسة قرطبة صاحبة الضيافة.

وأقيمت منافسات البطولة على مدى يومين وسط أجواء تنافسية رائعة ومثيرة بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة والمعروفة بمدينة بنغازي.

وكان للجمهور الرياضي حضور لافت في المباراة لتشجيع مواهب ونجوم المستقبل بكل روح رياضية وتحفيزها على التألق ومواصلة المشوار.

وجاءت هذه البطولة بمناسبة افتتاح الملعب الجديد لمدرسة قرطبة والذي سيكون رافدا مهما للنشاط الرياضي المدرسي بالمنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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