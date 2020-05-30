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قادماً من سبها.. الزيداني يدخل الحجر الصحي في البيضاء

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل الدولي السابق لاعب فريق هلال سبها المهاجم عبد الحميد الزيداني إلى الحجر فور عودته إلى مدينة البيضاء قادماً من سبها.

وطمأن نادي الهلال في سبها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متابعيه عن صحة الزيداني، مؤكدا أنه بحالة جيدة ودخوله للحجر الصحي هو وعائلته يأتي فقط للتأكيد على سلامتهم نظرا لما تمر به مدينة سبها من ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

و كان اللاعب في سبها الفترة الماضية للمشاركة في منافسات دوري الصداقة الرمضاني والتي شهدت عودة الزيداني من جديد للواجهة بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم في العام 2017.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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