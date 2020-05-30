الأهلي طرابلس يتوج ببطولة ليبيا للشطرنج

تُوج فريق الأهلي طرابلس للشطرنج بلقبه الثاني على التوالي في بطولة ليبيا للشطرنج للأندية عبر الإنترنت والتي شاركت في منافساتها عشرة أندية.

وشاركت أندية الأهلي طرابلس والاتحاد والنصر والهلال ورفيق والمروج والسواحل والنجم الساحلي والأجدابي ونادي الطفل والعائلة.

واحتل الأهلي طرابلس الترتيب الأول برصيد 143 نقطة بينما جاء ثانيا فريق الاتحاد بعدما جمع 107 نقاط.

ونجح الأهلي في احتكار اللقب ومعانقة كأس البطولة بفضل امتلاكه نخبة من أبرز الشطرنجيين المصنفين دولياً وهم الأخوان حسن وحسين الصابري إلى جانب كل من هاشم النعمي ونزار شلاكة وعبدالرحيم سهل والمخضرم يوسف الزنتوتي.

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