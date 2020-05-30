تجهيزات لاستئناف الدوري التونسي والعين على المحترفين الليبيين

تقرير -218

بعد إعلان الجامعة التونسية لكرة القدم استئناف الدوري يوم الثاني من شهر أغسطس المقبل تتجه الأنظار اليوم صوب اللاعبين الليبيين المحترفين في تونس وكيف سيكون وضعهم في الأيام المقبلة.

نصف الصورة مكتمل لو نظرنا إلى حمدو الهوني لاعب الترجي الذي يتدرب بشكل يومي مع فريقه، كذلك هو الحال لمهند ايتو لاعب النجم الساحلي الموجود حاليا في سوسة، ورغم أنه لا يرغب في الاستمرار مع أحمر سوسة فإنه لا يزال ملتزما بالتدريبات مع الفريق حتى الآن، أما لاعب الشبيبة القيروانية يحيى صولة فسيكون موعد التحاقه بفريقه في التدريبات الجماعية يوم الرابع من الشهر المقبل.

لكن تبقى الصورة ناقصة فما هو حال اللاعبين الذين عادوا إلى ليبيا في ظل إغلاق المجال الجوي والحدود أيضا بين ليبيا وتونس كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا ومنهم لاعب الاتحاد المنستيري المعتصم صبو ومهاجم اتحاد الشابة أحمد كراوع ولاعب اتحاد تطاوين محمود بحير وغيرهم، فهل ستسمح لهم الحكومة بالعودة إلى تونس أم أن الأبواب ستغلق أمامهم؟

أيام فقط تفصلنا عن عودة الحياة إلى طبيعتها في تونس والحال يبدو أفضل بانحسار الفيروس، وعودة الدوري التونسي ستمنح لاعبينا المحترفين دفعة معنوية.

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