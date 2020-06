بريطانيا تُجيز استئناف المنافسات الرياضية

أجازت الحكومة البريطانية، يوم السبت، عودة المنافسات الرياضية خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين اعتبارا من الأول من يونيو، بعد تعليقها لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الثقافة البريطاني، أوليفر داودن، إن الحكومة سمحت لكرة القدم بالعودة للمنافسات، ابتداء من الأول من يونيو.

وكانت منافسات كرة القدم قد توقفت في البلاد لمدة 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه بعد استشارة وزارة الصحة والمختصين في القطاع الصحي، قررت الحكومة استئناف كرة القدم في إنجلترا، مع فرض إجراءات صحية مشددة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن داودن قوله “كرة القدم ستعود”، وذلك خلال مؤتمر صحفي للحكومة البريطانية بشأن مستجدات كورونا.

وأضاف: “الانتظار انتهى. الرياضة البريطانية ستعود قريبا في أجواء آمنة ومضبوطة بعناية” للوقاية من احتمال التقاط عدوى “كوفيد-19”.

وسبق لرابطة الدوري الممتاز لكرة القدم ان حددت تاريخ 17 يونيو كموعد مبدئي لاستئناف المنافسات، بشرط توافر الظروف الصحية والوقائية الملائمة.

وكانت الصحف الإنجليزية قد كشفت الخميس، أن الدوري الإنجليزي الممتاز، المتوقف منذ أكثر من شهرين، سيعود في السابع عشر من يونيو المقبل.

وقالت الصحف الإنجليزية إن اليوم المذكور سيشهد إقامة لقاءي أستون فيلا في مواجهة شيفلد يونايتد، ومانشستر سيتي مع أرسنال.

ولم يتم وضع جدول جميع المباريات بعد، لكن المسابقة ستنتهي على الأرجح يوم 25 يوليو المقبل، فيما سيقام نهائي كأس الاتحاد في الأسبوع التالي لانتهاء الدوري.

وجاء إعلان الحكومة الجمعة لتأكيد عودة البريميرليغ بشكل رسمي في يونيو.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post بريطانيا تُجيز استئناف المنافسات الرياضية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا