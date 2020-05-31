بايرن ميونيخ يواصل ابتعاده بصدارة البوندسليغا

اكتسح المتصدر بايرن ميونيخ ضيفه فورتونا دوسولدورف بخماسية نظيفة ضمن الجولة التاسعة والعشرين من البوندسليغا.

وافتتح الفريق البافاري أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة عشرة عبر مدافع دوسولدورف ماتياس يورجنسن بالخطأ في مرماه، وأضاف الظهير الفرنسي بنجامين بافارد الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والعشرين قبل أن يعزز الهداف روبرت ليفاندوفسكي تقدم البايرن بتسجيله الهدف الثالث والرابع في الدقيقتين الثالثة والأربعين والخمسين ويختتم الكندي الشاب ألفونسو ديفيز خماسية الفريق في الدقيقة الثانية والخمسين.

وبعد هذا الفوز الكبير رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى سبع وستين نقطة معززا صدارته للترتيب فيما توقف فورتونا دوسولدورف عند سبع وعشرين نقطة مواصلا تراجعه في ترتيب البوندسليغا.

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