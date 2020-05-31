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الأهلي بنغازي يعين القن مسؤولا لقطاع كرة اليد

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عين مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي محمد القن مسؤولا عن قطاع كرة اليد خلفا للمسؤول السابق منعم المغربي بحسب نص البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطالب مجلس الإدارة من خلال بيانه المسؤول الجديد بدراسة وضع اللعبة في النادي وتقديم خطة عمل جديدة لتطويرها كما تمنى مجلس الإدارة التوفيق للمغربي تقديرا لمجهوداته خلال الفترة السابقة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي قد أعرب في أكثر من مناسبة عن جاهزيته لعودة أنشطته الرياضية فور زوال خطر فيروس كورونا الذي تفشى عبر العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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