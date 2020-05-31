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شالكة يسقط للمرة الرابعة على التوالي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل شالكة نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة بعدما تعرض للخسارة الرابعة على التوالي أمام ضيفه فيردر بريمن بهدف دون مقابل وعلى ملعب فيلتينس أرينا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية والثلاثين بواسطة بيتينكورت ليوناردو والذي أهدى الضيوف الفوز السادس هذا الموسم مكبدا شالكه الخسارة العاشرة في البوندسليغا.

وبعد هذا الفوز رفع فيدر بريمن رصيده إلى خمس وعشرين نقطة في المركز ما قبل الأخير فيما لا يزال شالكه يبحث عن العودة لسكة الانتصارات منذ استئناف المنافسات ليبقى برصيد سبع وثلاثين نقطة في المركز العاشر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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