شالكة يسقط للمرة الرابعة على التوالي

واصل شالكة نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة بعدما تعرض للخسارة الرابعة على التوالي أمام ضيفه فيردر بريمن بهدف دون مقابل وعلى ملعب فيلتينس أرينا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية والثلاثين بواسطة بيتينكورت ليوناردو والذي أهدى الضيوف الفوز السادس هذا الموسم مكبدا شالكه الخسارة العاشرة في البوندسليغا.

وبعد هذا الفوز رفع فيدر بريمن رصيده إلى خمس وعشرين نقطة في المركز ما قبل الأخير فيما لا يزال شالكه يبحث عن العودة لسكة الانتصارات منذ استئناف المنافسات ليبقى برصيد سبع وثلاثين نقطة في المركز العاشر.

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