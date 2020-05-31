كورونا يُصيب أرباح اللاعبين.. وفيدرر يصعد “القمة”

تقرير| 218

تأثرت أرباح أكثر من 100 رياضي بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث انخفضت أرباحهم إلى 3.6 مليار بانخفاض وصلت نسبته إلى 9% لأول مرة منذ عام 2016، ومن المرجح أن يستمر انخفاض أرباحهم حتى العام المقبل.

وبحسب آخر تقرير صادر عن مجلة “فوربس” العالمية فإن لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر تصدر القائمة للمرة الأولى، حيث وصل دخله لعام 2020 إلى 106.3 مليون دولار، متفوقًا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اللذين تبادلا المركزين الأول في السنوات الثلاث الماضية.

وخلال آخر 12 شهرًا حصل رمزا كرة القدم على 209 ملايين دولار، بانخفاض 28 مليون عن عام 2019 وذلك بسبب تخفيض رواتب اللاعبين بسبب فيروس كورونا.

وجاء كريستيانو رونالدو في المركز الثاني إذ حصل على 105 ملايين دولار، وفي المركز الثالث جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، حيث يحصل على 104 ملايين دولار، ورابعًا حل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حيث سيحصل على 95.5 مليون دولار.

ومثلما حصل في عام 2019 كان في القائمة 35 لاعب كرة سلة، و 31 من لاعبي كرة القدم بزيادة 19 لاعبا عن العام الماضي.

وفي المركز الخامس كان أول لاعب كرة سلة، ليبرون جيمس لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز، والذي يحصل على 88.2 مليون، خلفه جاء مواطنه الأمريكي ستيفن كاري، لاعب فريق جولدن واريورز ويحصل على 74.4 مليون.

وجاء كيفن دورانت، لاعب فريق أوكلاهوما سيتي الأمريكي لكرة السلة، سابعًا بدخل يصل إلى 63.9 مليون.

وفي المركز الثامن جاء لاعب كرة الجولف الأشهر في العالم، تايجر وودز ويصل دخله إلى 62.3 مليون دولار، وفي المركز التاسع جاء لاعب كرة القدم الأمريكية كيرك كوزينز ويحصل على 60.5 مليون دولار، وعاشرًا كارسون وينتز الذي يلعب كرة القدم الأمريكية أيضًا ويحصل على 59.1 مليون دولار.

واحتل المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، المركز الرابع في قائمة أكثر لاعبي كرة القدم دخلًا حيث يحصل على 35.1 مليون دولار، واحتل المركز 34 في القائمة المئوية، متفوقًا على لاعبين مثل مبابي، إنييستا، أوزيل وبول بوجبا.

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