رابطة البريمرليغ تكشف عدم وجود إصابات جديدة بكورونا

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد المرحلة الرابعة من الاختبارات التي أجريت على مدار الأيام الماضية.

وأعلنت الرابطة أنها أجرت 1130 اختبارا يومي الخميس والجمعة الماضيين وذلك عقب تسجيل 12 إصابة خلال الجولات الثلاثة الماضية من مرحلة الفحوصات، حيث أشار بيان الرابطة إلى عدم وجود أي حالة إيجابية خلال المرحلة الأخيرة والتي شملت اللاعبين وعددا من الموظفين ومسؤولي الأندية.

وخلال الجولة الأولى تم الكشف عن ست حالات إيجابية بين أندية البريمرليغ وحالتين في الجولة الثانية فيما شملت الجولة الثالثة أربع حالات، وتنتظر الأندية استئناف البريمرليغ في 17 يونيو المقبل بشروط وضوابط احترازية حيث ستنطلق المباريات بمواجهتي مانشستر سيتي وأرسنال وشيفيلد يونايتد أمام أستون فيلا.

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