أسطورة السلة مايكل جوردان يتفاعل بعد مقتل فلويد

عبر مايكل جوردان، أسطورة كرة السلة الأمريكية عن حزنه وغضبه على مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد شرطي في مينابوليس، في واقعة تسببت في أعمال عنف واحتجاجات.

وظهر جورج فلويد في مقطع مصور وهو يحاول بصعوبة التنفس، بينما كان شرطي أبيض يجثو بركبته على عنقه، في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، الاثنين الماضي.

وأكد جوردان أن قلبه مع عائلة فلويد وكل من توفى بمثل هذه التصرفات العنصرية.

وقال جوردان، مالك تشارلوت هورنتس المشارك في دوري السلة الأمريكي، في بيان:”أشعر بحزن بالغ وألم شديد وغضب عارم، أرى وأشعر بمشاعر الجميع وغضبهم وإحباطهم”.

وأضاف: “أدعم كل المطالبين بالتخلص من العنصرية المتأصلة والعنف تجاه الأشخاص بسبب اللون في بلدنا، لدينا ما يكفي”.

وجاءت تعليقات جوردان بينما تستعد عشرات المدن الأمريكية لليلة أخرى من الاضطرابات بعد تنظيف الشوارع الممتلئة بالزجاج المكسور والسيارات المحترقة إثر فشل حظر التجول في إيقاف المواجهات بين المحتجين والشرطة.

وطالب جوردان، الفائز بالدوري الأمريكي 6 مرات وكان من أهم نجوم شيكاغو بولز في تسعينات القرن الماضي، الجميع بإظهار التماسك والتعاطف والتعبير عن مشاعرهم بطريقة سلمية.

