هيئة الرياضة تكشف عدد مشاريعها المُنجزة مؤخراً

‬كشف رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الدكتور بشير القنطري أن عدد المشاريع الرياضية التي تم تنفيذها بين العامين الماضي والحالي وصل لأكثر من 146 مشروعا.

وأضاف القنطري في تصريحاته للصفحة الرسمية للهيئة العامة للشباب والرياضة أن حوالي ثلاثة وثمانين ملعبا رياضيا دخلت جميعها عمليات صيانة.

وخلال شهر رمضان قال القنطري إن الهيئة تكفلت بصيانة حوالي سبعة عشر ملعبا في أندية الفتح والشباب الوحدوي واليرموك والمجد وغوط الشعال وغيرها.

وتسعى الهيئة العامة للرياضة خلال العام الحالي إلى صيانة مراكز بيوت الشباب وغيرها من المشاريع الرياضية على الرغم من تأخر صرف الميزانية بسبب انشغال الحكومة في ملف فيروس كورونا.

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