غموض يلف مصير عقد البنزرتي مع المنتخب الوطني

تقرير 218

بدأت أزمة كورونا بالانفراج رويدا رويدا والمنافسات الرياضية بدأت تعود تدريجيا والأنظار اليوم باتت تتجه نحو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي لم يعلن بعد موعد عودة منافساته حاله حال نظرائه في العالم حيث أعلن الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الجنوبية وغيرها مواعيد بطولاتهم التي تأجلت بسبب كورونا.

ويبدو أن الكاف سيتخذ قراره قريبا بتحديد موعد المنافسات والتصفيات المؤهلة لكان الكاميرون والمونديال، خاصة بعد تصريحات رئيسه الملغاشي أحمد أحمد الأخيرة. عودة تصفيات الكان تعني أن منتخبنا الوطني مطالب بالاستعداد الجيد خاصة أن فرصه وافرة للتأهل بعدما تجاوز تنزانيا في ثاني جولات التصفيات والهدف الآن هو فقط تجاوز غينيا الاستوائية للمضي قدما نحو كان الكاميرون.

ولكن الأمور داخل المنتخب لا تسير بالشكل الصحيح خاصة بعد تصريحات المدرب فوزي البنزرتي الأخيرة والتي أكد فيها أنه لا يوجد تواصل نهائيا بينه وبين اتحاد الكرة خاصة أن عقده ينتهي في شهر يونيو الجاري والصورة لم تعد واضحة من ناحية استمراره في قيادة فرسان المتوسط من عدمه.

التخبطات الحاصلة في اتحاد الكرة إضافة إلى إشكالية عقد البنزرتي ستلقي بظلالها بشكل عكسي على مسيرة المنتخب في التصفيات، فالمنتخب الوطني عانى كثيرا من تغيير المدربين وفي كل مرة تكون النتيجة قاسية والخلاصة هي الإقصاء من التصفيات فهل سيملك هذه المرة اتحاد الكرة حلولا صحيحة.

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