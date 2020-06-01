سانشو يقود دورتموند لاكتساح بادربون

اكتسح بروسيا دورتموند مضيفه بادربون بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ29 من البوندسليغا والتي أقيمت على ملعب بينتيلير أرينا.

وافتتح ثورغان هازارد أهداف المباراة في الدقيقة الـ54، وبعدها بثلاث دقائق أضاف جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة الـ57 وقلص بادربون الفارق في الدقيقة الـ72 من علامة الجزاء عبر أوفي هونيماير.

وعاد سانشو ليعزز تقدم دورتموند بالهدف الثالث في الدقيقة الـ74، ليضيف المغربي أشرف حكيمي الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة والثمانين، ويسجل مارسيل شميلزر الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة قبل أن يعود المتألق سانشو ويسجل الثلاثية في الوقت بدل الضائع، ليعزز فوز دورتموند مكانه في المركز الثاني برصيد ستين نقطة فيما يتواجد بادربون في المركز الأخير بتسع عشرة نقطة.

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