بعد توقف 3 أشهر.. “فرعي بنغازي” للكاراتيه يستأنف نشاطه

استأنف الاتحاد الفرعي بنغازي للكاراتيه نشاطه من جديد بعد توقف دام لمدة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تابع الاتحاد الفرعي قرار مديرية الأمن الأخير والذي مدد الحظر على عدة جهات دون أن يتطرق للصالات الرياضية.

وعليه تم فتح الصالات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لذلك وفق ما تنص عليه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وبالتالي سيكون الاتحاد الفرعي بنغازي للكاراتيه من أول الاتحادات التي أعلنت رسميا استئناف النشاط الرياضي.

يُشار إلى أن النشاط توقف منذ شهر مارس الماضي بناء على قراري الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الليبية إضافة إلى تعليمات لجنة مكافحة كورونا في ليبيا.

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