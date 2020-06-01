اخبار الرياضة

قريميدة يطالب بوضع تدابير صحية لعودة الرياضة

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المراقب الدولي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، والأمين العام المساعد للاتحاد الليبي، والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، محمد قريميدة، عن رغبته في تكوين لجنة طبية تكون مهمتها الإشراف على عودة النشاط الرياضي بطريقة صحيحة.

وأعرب قريميدة، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، عن تمنيه أن تكون هناك لجنة طبية تدرس وتضع بروتوكولا طبيا كاملا لتدابير عودة الأنشطة الرياضية، إلى جانب الاحتياطات والإجراءات الواجب اتخاذها أثناء المسابقات وداخل المرافق والملاعب الرياضية.

وطالب أن يكون البروتوكول الطبي جاهزا فور السيطرة على وباء كورونا، متمنياً أن يكون وضع الرياضة المحلية أفضل بعد القضاء على فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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