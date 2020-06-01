قريميدة يطالب بوضع تدابير صحية لعودة الرياضة

أعلن المراقب الدولي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، والأمين العام المساعد للاتحاد الليبي، والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، محمد قريميدة، عن رغبته في تكوين لجنة طبية تكون مهمتها الإشراف على عودة النشاط الرياضي بطريقة صحيحة.

وأعرب قريميدة، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، عن تمنيه أن تكون هناك لجنة طبية تدرس وتضع بروتوكولا طبيا كاملا لتدابير عودة الأنشطة الرياضية، إلى جانب الاحتياطات والإجراءات الواجب اتخاذها أثناء المسابقات وداخل المرافق والملاعب الرياضية.

وطالب أن يكون البروتوكول الطبي جاهزا فور السيطرة على وباء كورونا، متمنياً أن يكون وضع الرياضة المحلية أفضل بعد القضاء على فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية