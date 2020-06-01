اخبار الرياضة

دورة أفريقية للحكام بمشاركة ليبية بارزة

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المهندس محمد الفاخري عضو المنطقة الأفريقية الأولى لكرة السلة إن ليبيا ستشارك بخمسة وعشرين حكماً في دورة يقيمها الاتحاد الأفريقي لتطوير الحكام والميقاتيين عن طريق الإنترنت.

وأضاف الفاخري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه الدورة تعد فرصة كبيرة بالنسبة للحكام الليبيين للاستفادة والتطور واستغلال مرحلة التوقف الإجبارية الحالية.

وكان دوري كرة السلة قد توقف في البلاد منذ عام مضى عقب اندلاع الحرب على تخوم العاصمة طرابلس دون أن يجد اتحاد اللعبة أي مخرج لإنهاء الموسم المنقضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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