دورة أفريقية للحكام بمشاركة ليبية بارزة

قال المهندس محمد الفاخري عضو المنطقة الأفريقية الأولى لكرة السلة إن ليبيا ستشارك بخمسة وعشرين حكماً في دورة يقيمها الاتحاد الأفريقي لتطوير الحكام والميقاتيين عن طريق الإنترنت.

وأضاف الفاخري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه الدورة تعد فرصة كبيرة بالنسبة للحكام الليبيين للاستفادة والتطور واستغلال مرحلة التوقف الإجبارية الحالية.

وكان دوري كرة السلة قد توقف في البلاد منذ عام مضى عقب اندلاع الحرب على تخوم العاصمة طرابلس دون أن يجد اتحاد اللعبة أي مخرج لإنهاء الموسم المنقضي.

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