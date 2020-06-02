عودة مرتقبة للجمهور الرياضي بعد كورونا

‬تقرير 218

لا شك بأن الرياضة في العالم بدأت تتعافى بعد أن تجمدت لثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، وشهر يونيو الحالي سيكون موعدا لعودة الحياة الرياضية من جديد بعد أن أعلنت دوريات عدة في العالم استئناف نشاطها من جديد، خاصة بعد التجربة الناجحة للدوري الألماني والذي عاد في شهر مايو الماضي

العامل المشترك بين كل الدوريات هو غياب الجمهور الرياضي والذي سيجعل صورة الملاعب باهتة لأنهم الفاكهة الحقيقية للرياضة، لكن بعض الدول باتت تفكر جديا في عودة الجمهور ضمن إجراءات وقائية صارمة وبينها المجر التي سمحت بحضور الجمهور لمباريات الدوري نهاية هذا الأسبوع.

وكانت الحكومة البولندية قد سمحت بعودة الجمهور في التاسع عشر من شهر يونيو الحالي بنسبة تصل لحوالي 25% بينما وافقت الحكومة الروسية على إعادة الجمهور إلى الملاعب بنسبة 10% في المقابل لم تتخذ حكومات الدوريات الخمس الكبرى هذا القرار واكتفت بعودة البطولات في يونيو دون حضور الجمهور.

عودة الجمهور لن تقتصر فقط على مباريات كرة القدم فالقائمون على بطولات رولان غاروس للتنس باتوا يفكرون في كيفية إعادة الجمهور في النسخة المقبلة، إجراءات معقدة ستتخذها الدول التي وافقت على إعادة الجمهور للمدرجات لكنها ستكسب صورة جميلة لطالما أحببنا مشاهدتها في الملاعب.

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