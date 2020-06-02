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الملكي يختار ملعب دي ستيفانو لاستئناف الليغا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز أن النادي الملكي اختار رسميا ملعب الفريدو دي ستيفانو لاستكمال مبارياته في الليغا، حيث سيستكمل الدوري الإسباني في الحادي عشر من الشهر الجاري بعد أن توقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووجه بيريز رسالة إلى جمهور الميرنغي قال فيها “أخذنا قرار اللعب في ستاد الفريدو دي ستيفانو، وهو الملعب التدريبي لريال مدريد”، وأضاف “هذا القرار من شأنه السماح لنا بتسريع وتيرة أعمال البناء في ملعب سانتياغو برنابيو”.

ويسعى ريال مدريد للتويج باللقب خاصة أن المنافسة شرسة في هذه النسخة بينه وبين غريمه برشلونة المتصدر بفارق نقطتين فقط عن الملكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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